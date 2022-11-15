Сергей Меликов прибыл в Унцукульский район

Сергей Меликов почтил память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.

В рамках рабочей поездки в Унцукульский район он возложил цветы к мемориальному комплексу, возведенному в честь погибших при исполнении сотрудников районного ОМВД России.

Далее Сергей Меликов ознакомился с состоянием школы в поселке Шамилькала Унцукульского района.

Он осмотрел учебные классы, пообщался с преподавателями и учащимися. Школа была построена в 1987 году, но в настоящее время стены некоторых блоков уже покрыты глубокими трещинами. Специалисты объясняют это особыми грунтовыми процессами.

Убедившись в аварийном состоянии многих помещений, Сергей Меликов поручил Правительству Дагестана проработать возможность включения строительства нового здания школы на 800 мест в Республиканскую инвестиционную программу.

Учащиеся 8 класса школы в Унцукульском районе рассказали главе Дагестана о посылках, которые собирают все вместе для дагестанских военнослужащих, выполняющих долг в зоне СВО.

Сергей Меликов поблагодарил детей за активную позицию, а преподавателей — за патриотическое воспитание подрастающего поколения.