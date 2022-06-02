Сергей Меликов прибыл в Карабудахкентский район

Первый объект, осмотренный Сергеем Меликовым — овощехранилище СПоК «Союз» в селе Гурбуки.

Сельскохозяйственный кооператив объединяет 28 личных подсобных хозяйств и 1 фермерское хозяйство. Инвестиции в проект составили более 20 млн. руб., проектная мощность хранения – около 1,5 тыс. тонн.

На объекте также планируется строительство сортировочного цеха, автозаправки, гостиницы, автостоянки и других объектов. Предусмотрен цех для переработки фруктов, овощей. Рассматривается возможность сушки плодов.

Ознакомившись с информацией по объекту, Сергей Меликов отметил необходимость детально проработать вопросы логистики и оснащения: «Надо считать экономику, понимать, какова окупаемость предприятия».