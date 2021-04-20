Сергей Меликов прибыл с рабочим визитом в Хивский район

Врио Главы Республики Дагестан в числе других муниципалитетов Южного Дагестана посетил и Хивский район. Здесь Сергей Меликов осмотрел мемориальный комплекс «Белые журавли», где почтил память войнов, павших в Великой Отечественной войне. Кроме того, была организована выставка ковровых изделий. Данное ремесло является народным художественным промыслом для хивцев. В связи с этим Сергей Меликов обговорил вопросы оказания государственной поддержки народным ремеслам. Далее Сергей Меликов и Правительственная делегация посетили село Ашага-Архит, где осмотрели строительство молокоперерабатывающего завода и возведение мемориального комплекса в честь семидесятипятилетнего юбилея Победы в войне 1941-1945 гг. Данные объекты возводятся за счёт меценатов. Сергей Меликов подчеркнул, что приветствует стремление бизнесменов способствовать развитию родного села и края.

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