Политика

Сергей Меликов прибыл с рабочим визитом в Дербент и Дербентский район

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31 мая Сергей Меликов прибыл с рабочим визитом в Дербент и Дербентский район. Здесь глава Дагестана ознакомился с ходом строительства социальных объектов, коммунальной инфраструктуры, реализацией инвестиционных проектов.

В рамках поездки Сергей Меликов принял участие в торжественной церемонии открытия при филиале Азербайджанского государственного экономического университета Центра к 100-летию Гейдара Алиева.

В числе других социальных проектов, Сергей Меликов осмотрел отремонтированный Детский кадетский корпус. Здесь проведен капитальный ремонт, в ходе которого заменена кровля, обновлены коммуникации, напольные и потолочные перекрытия и другое.

Подана заявка на оснащение корпуса оборудованием.

По итогам поездки, глава Дагестана высоко оценил проводимую в городе работу и дал ряд протокольных поручений.

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