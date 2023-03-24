Сергей Меликов предупредил руководителей на местах о недопустимости конфликта интересов при управлении кадрами

Это не только нарушает закон, но и приводит к задержке зарплат, как это произошло в начале года в ряде школ в муниципалитетах Дагестана. Задержка выплат была связана с тем, что во многих школах созданы «раздутые» штаты административного персонала, что в том числе ограничивает возможность повышения зарплат для педагогов.

«Не может быть в школе, где 65 учеников, 9 заместителей директора. Мы же понимаем, кто на эти должности назначается. Четверо из них обязательно окажутся кому-то близки», – отметил Сергей Меликов.

Глава республики заявил на заседании Комиссии по противодействию коррупции в РД, что в отношении руководителей, которые злоупотребляют должностными полномочиями, будут приниматься жёсткие меры.