Сергей Меликов предупредил о последствиях необоснованного повышения цен на продукты

Глава РД Сергей Меликов провел первое заседание специально созданного Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Республики Дагестан с учетом внешних факторов.

Основным направлением его работы являются мониторинг и принятие решений по противодействию срыву основных федеральных и муниципальных программ.

Речь идёт о развитии энергетического комплекса, газификации и создании устойчивой системы водоснабжения. Уделяется внимание обеспечению экологической устойчивости и развитию объектов образования и здравоохранения.

Также говорили об устойчивости агропромышленного сектора и использовании потенциала промышленных предприятий в тех направлениях, которые позволят их развивать при создании системы импортозамещения.