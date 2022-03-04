Экономика

Сергей Меликов предупредил о последствиях необоснованного повышения цен на продукты

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Глава РД Сергей Меликов провел первое заседание специально созданного Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Республики Дагестан с учетом внешних факторов.

Основным направлением его работы являются мониторинг и принятие решений по противодействию срыву основных федеральных и муниципальных программ.

Речь идёт о развитии энергетического комплекса, газификации и создании устойчивой системы водоснабжения. Уделяется внимание обеспечению экологической устойчивости и развитию объектов образования и здравоохранения.

Также говорили об устойчивости агропромышленного сектора и использовании потенциала промышленных предприятий в тех направлениях, которые позволят их развивать при создании системы импортозамещения.

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