Сергей Меликов представил Валентине Матвиенко и Татьяне Голиковой выставку, посвященную жизни и творчеству Расула Гамзатова

В дизайне современных стендов обыгрывается тема «Журавлей» – бессмертного стихотворения народного поэта Дагестана, ставшего всенародно любимой песней.

В экспозиции представлены широкоформатные и классические фотографии поэта Расула Гамзатова в разные годы вместе с семьей, друзьями и коллегами, главами государств, выдающимися общественными и политическими деятелями его времени.

По периметру выставки развёрнута книжная экспозиция из числа изданий, вышедших в свет к 100-летнему юбилею поэта.

Стенды снабжены QR-кодами, по которым можно послушать известные песни на слова поэта и исполнение его знаменитых стихов. Много интересного – на современных тач-скринах.