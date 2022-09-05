Сергей Меликов предложил создать в городах-курортах туристическую полицию

Такое мнение Глава Дагестана озвучил на семинаре-совещании по подготовке к заседанию президиума Государственного совета.

«Нам необходимо думать над созданием туристической полиции, это очень важный аспект, пока у нас этот институт не работает. Это не функция Росгвардии, это охрана общественного порядка, которой занимается патрульно-постовая служба МВД. Такой институт нужен особенно там, где большой наплыв туристов», – подчеркнул глава региона.

Такие подразделения уже существуют в Москве, Владивостоке и Новосибирской области. К чемпионату мира по футболу в 2018 году специализированные подразделения были созданы в Сочи, Санкт-Петербурге и Казани: новых сотрудников не набирали, а выбрали из батальона ППС служащих.