Сергей Меликов предложил развивать Каспийск на примере города Дербента

Создание условий для устойчивого развития Каспийска обсуждалось в рамках совещания по итогам рабочей поездки Сергея Меликова. Глава Республики Дагестан предложил комплексно развивать Каспийск по примеру города Дербента. «Мы видим Каспийск одной из площадок для реализации программы комплексного развития территории», — сказал Сергей Меликов, подчеркнув, что приоритетность проектов будет определяться востребованностью у населения. В ходе совещания обсуждалось развитие сферы образования и здравоохранения, а также учреждений культуры. Свое видение комплексного развития Каспийска представил и мэр города Борис Гонцов. Он отметил, что для развития города должен применяться комплексный подход с учётом национальных стандартов. Выслушав все вступления, Сергей Меликов сказал: «Учитывая всё сказанное, предлагаю разработать основу программы комплексного развития города, что соответствует нашей Стратегии».

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