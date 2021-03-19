Сергей Меликов поздравил журналиста Алика Абдулгамидова с «Золотым пером»

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов поздравил журналиста Алика Абдулгамидова с высокой наградой в области СМИ «Золотое перо». «Искренне рад поздравить Аликбера Абдулгамидовича Абдулгамидова с высокой и престижной наградой – премией «Золотое перо России», присуждаемой лучшим журналистам нашей большой, многонациональной страны.

Сергей Меликов отметил вклад Абдулгамидова в журналистику Дагестана. Глава республики назвал Алика Абдулгамидова патриотом родного края и талантливым публицистом с активной жизненной позицией.

«Хотел бы пожелать нашему замечательному земляку крепкого здоровья и новых профессиональных достижений!», – говорится в поздравлении.

Высшая награда Союза журналистов России «Золотое перо» вручается лучшим журналистам страны. Торжественная церемония вручения состоялась накануне в Центре международной торговли в Москве.