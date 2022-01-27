Сергей Меликов поздравил жителей Санкт-Петербурга с 78-й годовщиной снятия блокады

Сергей Меликов поздравил жителей Санкт-Петербурга с 78-й годовщиной со дня полного освобождения от Ленинградской блокады.

«Этот святой и великий день по праву называют Ленинградским Днем Победы.

Легендарная оборона города на Неве – одна из самых трагических и героических страниц в летописи Великой Отечественной войны. Почти 900 дней и ночей мирные жители, воины-фронтовики самоотверженно боролись с врагом. Несмотря на жесточайшие лишения и испытания – голод, холод, бомбежки и артобстрелы, город выстоял, победил. Сила духа ленинградцев, многонационального российского народа оказалась сильнее фашистских пушек и снарядов. Их беспримерный подвиг на все времена стал символом мужества и несокрушимости, доблести, невиданной стойкости и единства.

Низкий поклон всем, кто защищал осажденный город с оружием в руках, кто трудился в огненном кольце, кто выжил в страшные дни блокады и победил. Вечная слава героям, не жалея себя, сражавшимся за свободу Отчизны, ради мира на земле и счастья будущих поколений!», – говорится в тексте обращения главы республики к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.