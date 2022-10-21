Сергей Меликов поздравил жителей республики с Днём дагестанской культуры и языков

В День дагестанской культуры и языков, Сергей Меликов отметил, что этот праздник объединяет все народы нашей республики и затрагивает самые сокровенные струны в душе каждого человека.

«Сбережение родного языка, забота о сохранении и развитии национальной культуры — наша священная обязанность, особенно в нынешнее непростое время, когда мы сталкиваемся с попытками бесцеремонно «отменить» языки и культуру российских народов», — добавил Меликов.

Глава Республики Дагестан выразил уверенность, что День дагестанской культуры и языков будет способствовать решению задач поддержки и популяризации родных языков дагестанской культуры в целом.

«Сердечно благодарю всех, кто причастен к этой важной миссии : учителей, деятелей науки, литературы, искусства, общественников и энтузиастов», — заключил руководитель субъекта.