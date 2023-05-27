Сергей Меликов поздравил Юсупа Умавова с избранием мэром Махачкалы

Сергей Меликов назвал нового градоначальника опытным управленцем, имеющим опыт работы в органах исполнительной и законодательной власти.

«Решение депутатов было зрелым, а сам процесс выборов проходил максимально открыто с приглашением общественности и СМИ», — сказал глава региона.

«Возглавлять город должен человек, который имеет достаточный управленческий опыт. Юсуп Джанбекович подобный опыт имеет. Это человек, который возглавлял длительное время органы исполнительной власти, был депутатом парламента. Он знает, как формировать нормативную базу и как исполнять решения», – отметил Сергей Меликов.