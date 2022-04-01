«Сегодня хочу поздравить с днём рождения человека, чьи целеустремленность и энергия помогают Дагестану двигаться вперёд и развиваться – Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Его профессионализм и стратегическое мышление позволяют нам успешно решать задачи, которые ставит федеральный центр и, конечно, жители Дагестана.

За плечами Абдулмуслима Мухудиновича серьезный путь, им уже многое сделано, но впереди ещё больше работы. Уверен, под его руководством в нашей республике будут реализованы многие масштабные проекты, которые способствуют росту экономики, позволят обеспечить дагестанцев качественным образованием, медицинской помощью, рабочими местами.

Вижу, что наш премьер-министр нацелен именно на такие результаты. Пусть его опыт, знания, деловые и человеческие качества, за которые мы все его ценим, и впредь способствуют процветанию нашей Родины.

Желаю Абдулмуслиму Мухудиновичу крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях», — говорится в поздравлении.

Сергей Меликов поздравил в своём телеграм Абдулмуслима Абдулмуслимова с днём рождения

«Сегодня хочу поздравить с днём рождения человека, чьи целеустремленность и энергия помогают Дагестану двигаться вперёд и развиваться – Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Его профессионализм и стратегическое мышление позволяют нам успешно решать задачи, которые ставит федеральный центр и, конечно, жители Дагестана.

За плечами Абдулмуслима Мухудиновича серьезный путь, им уже многое сделано, но впереди ещё больше работы. Уверен, под его руководством в нашей республике будут реализованы многие масштабные проекты, которые способствуют росту экономики, позволят обеспечить дагестанцев качественным образованием, медицинской помощью, рабочими местами.

Вижу, что наш премьер-министр нацелен именно на такие результаты. Пусть его опыт, знания, деловые и человеческие качества, за которые мы все его ценим, и впредь способствуют процветанию нашей Родины.

Желаю Абдулмуслиму Мухудиновичу крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях», — говорится в поздравлении.