Сергей Меликов поздравил учителей с профессиональным праздником

Сергей Меликов поздравил работников и ветеранов системы образования с Днём учителя и пожелал им крепкого здоровья и благополучия.

Глава республики отметил, что у каждого человека в памяти на всю жизнь остается светлый образ наставника, который сопровождает его всю жизнь, выступая в качестве морального ориентира и незримого советника.

Руководитель республики отметил нелегкую миссию учителя воспитании подрастающего поколения.

«Сегодня педагогическое сообщество Дагестана охватывает более 90 тысяч человек, и без преувеличения можно сказать, что здесь сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал – высочайшие мастера своего дела. Особого восхищения достойны ветераны, которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой преданности своему призванию», — говорится в поздравлении.