Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Днём знаний

Сергей Меликов поздравил учащихся, студентов, преподавателей с Днём знаний!

Сергей Меликов отметил, что День знаний близок и дорог каждому человеку, но особенно волнителен этот день для юных жителей республики. По словам Главы республики, в Год образования, которым объявлен в Дагестане 2022 год, было сделано очень много для комфорта детей и преподавателей.

В рамках подготовки к новому учебному году, в регионе отремонтированы более двухсот школ. Более двадцати новых учреждений системы образования введены в эксплуатацию. «В современном мире глубокие знания, умение творчески мыслить являются не только фактором становления личности, но и значимым импульсом развития экономики, социальной сферы, в обществе прочно закрепляется приоритет образования», — сказал Меликов.