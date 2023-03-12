Сергей Меликов поздравил Сулеймана Керимова с днём рождения

Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова с днём рождения. Ему сегодня исполнилось 57 лет.

Сулейман Керимов является членом Совета Федерации Федерального собрания России от Дагестана с 2008 года.

Он известен как предприниматель и меценат. Среди основных проектов учреждённого им фонда – реконструкция крупнейшей в Европе Московской соборной мечети, ежегодный хадж для мусульман, международные молодёжные и культурные фестивали.

В Дербенте при поддержке Сулеймана Керимова были завершены реконструкция парка им. Низами Гянджеви, строительство музея, библиотеки, смотровой башни, детского городка, а также открыт самый большой светомузыкальный фонтан в России.

Кроме того, Сулейман Керимов принял решение участвовать в завершении строительства духовного центра имени Пророка Исы в Дагестане. А в июле прошлого года оплатил хадж матерям погибших на Украине военнослужащих из Дагестана.

Сулейман Керимов оказывает адресную помощь и другим землякам.

Поздравив сенатора с днём рождения, Сергей Меликов подчеркнул, что он обладает удивительной способностью – всегда быть там, где больше всего нужны его поддержка и участие.

«Благодаря Сулейману Абусаидовичу сотни людей получили возможность совершить паломничество в Хадж, сотни детей смогли поправить здоровье в лучших госпиталях мира. А совсем недавно и в Дагестане открыли современный реабилитационный центр для детей, реализуется множество других инвестиционных и благотворительных проектов, к которым наш сенатор приложил руку. Все эти проекты и инициативы помогают республике идти вперёд.

Человек редкой души и высокой чести – ему всегда были присущи порядочность, верность мужскому слову, участливое отношение к людям и их проблемам.

Сулейман Абусаидович! Спасибо за плодотворную совместную работу, за Вашу готовность участвовать в жизни Дагестана и развитии республики. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, счастья и благополучия!», – отметил глава региона.