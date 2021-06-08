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Сергей Меликов поздравил специалистов системы социального обслуживания с профессиональным праздником

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8 июня — профессиональный праздник работников социальных служб. С Днем социального работника более девяти тысяч специалистов системы социального обслуживания Республики Дагестан, а также ветеранов отрасли поздравил Сергей Меликов. Врио Главы Республики Дагестан отметил, что социальный работник — это одна из самых гуманных и нужных профессий, представители которой вкладывают все силы и душевное тепло в поддержку и заботу о дагестанцах, а также отметил весомый вклад социальных работников в общую борьбу с коронавирусной инфекцией.

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