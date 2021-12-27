Общество

Сергей Меликов поздравил спасателей МЧС с профессиональным праздником

Оставить комментарий

Сергей Меликов поздравил спасателей МЧС и ветеранов ведомства с профессиональным праздником. Глава Республики Дагестан отметил работу специалистов как одну из самых почётных, благородных и гуманных. «От вашей выдержки, умения правильно оценивать ситуацию и мгновенно принимать единственно верное решение практически ежедневно зависит чьё-то здоровье, а часто и жизнь», — сказал руководитель республики, отметив также, что в текущем году сотрудниками ведомства было проведено более семисот спасательных работ, в ходе которых были спасены множество человеческих жизней. Кроме того, Сергей Меликов выразил слова признательности ветеранам ведомства, которые стояли у истоков создания ведомства и его традиций.

Также читают:

Руководитель Минмолодежи предпочитает перепись чер...
Продолжается общероссийское голосование
Поздравление Главы Агульского района Закира Каидов...
Без света остались 86 хозяйств Агульского района

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *