Сергей Меликов поздравил спасателей МЧС с профессиональным праздником

Сергей Меликов поздравил спасателей МЧС и ветеранов ведомства с профессиональным праздником. Глава Республики Дагестан отметил работу специалистов как одну из самых почётных, благородных и гуманных. «От вашей выдержки, умения правильно оценивать ситуацию и мгновенно принимать единственно верное решение практически ежедневно зависит чьё-то здоровье, а часто и жизнь», — сказал руководитель республики, отметив также, что в текущем году сотрудниками ведомства было проведено более семисот спасательных работ, в ходе которых были спасены множество человеческих жизней. Кроме того, Сергей Меликов выразил слова признательности ветеранам ведомства, которые стояли у истоков создания ведомства и его традиций.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники