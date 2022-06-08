Общество

Сергей Меликов поздравил соцработников с профессиональным праздником

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8 июня — День социального работника. С профессиональным праздником работников сферы поздравил Глава Республики Дагестан.

Сергей Меликов сказал: «Проявляя ответственное отношение к делу, чуткость к людям, умение откликаться на чужую боль, социальные работники неустанно заботятся о пожилых жителях республики, многодетных семьях, людях с ограниченными возможностями, — всех тех, кто сегодня нуждается в поддержке государства».

В поздравлении руководитель региона пожелал соцработникам крепкого здоровья, мирного неба, благополучия и всего самого доброго, сказав: «Пусть ваши компетентность, трудолюбие, душевное тепло и впредь служат дагестанцам, помогают преодолевать жизненные трудности, вселяя веру и уверенность в завтрашнем дне!».

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