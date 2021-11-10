Сергей Меликов поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

10 ноября профессиональный праздник отмечают сотрудники и ветераны органов внутренних дел. С профессиональным праздником работников правоохранительных органов поздравил Сергей Меликов. По словам Главы Республики Дагестан, этот праздник дорог всём, кто трудится на благо Отечества и ежедневно защищает граждан, твёрдо охраняя общественный порядок и законность. От работы сотрудников органов внутренних дел зависят и дальнейшие улучшения, и преобразования в республике, защищённость дагестанцев и спокойствие. «Выражаю вам признательность за добросовестный труд на благо дагестанцев. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого наилучшего», — сказал Сергей Меликов.