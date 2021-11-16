Сергей Меликов поздравил Ширвани Чалаева с юбилеем

Народному артисту РСФСР Ширвани Чалаеву исполняется 85 лет. С юбилеем известного композитора поздравил Сергей Меликов. Глава Республики Дагестан пожелал юбиляру здоровья, творческого долголетия и всего самого доброго, кроме того, отметил: «Ваш самобытный композиторский талант поражает своей многогранностью. Созданные вами произведения вошли в золотой фонд отечественного музыкального искусства. И сегодня вы продолжаете активно трудиться, активно участвуете в культурной и общественной жизни Дагестана».

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