Культура

Сергей Меликов поздравил Ширвани Чалаева с юбилеем

Оставить комментарий

Народному артисту РСФСР Ширвани Чалаеву исполняется 85 лет. С юбилеем известного композитора поздравил Сергей Меликов. Глава Республики Дагестан пожелал юбиляру здоровья, творческого долголетия и всего самого доброго, кроме того, отметил: «Ваш самобытный композиторский талант поражает своей многогранностью. Созданные вами произведения вошли в золотой фонд отечественного музыкального искусства. И сегодня вы продолжаете активно трудиться, активно участвуете в культурной и общественной жизни Дагестана».

Также читают:

"ЦIайлапан". У истоков агульской эстрады
«1999 год. Глазами репортёра»
Агульская делегация на празднике "Шарвили"
В Ставрополе состоялась торжественная церемония от...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *