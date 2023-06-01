Сергей Меликов поздравил с Международным днем защиты детей

Поздравление Главы Республики Дагестан Сергея Меликова с Международным днем защиты детей.

«1 июня традиционно отмечается Международный день защиты детей.

Этот замечательный праздник с радостью встречают люди самых разных поколений. Ведь в душе каждого из нас живет, пусть большой, но ребенок. Мы на протяжении всей жизни дорожим воспоминаниями о детстве, как источником радости и одновременно грусти. Известный писатель Антуан де Сент-Экзюпери однажды сказал: «Я пришел из детства, как из страны». Так давайте вместе трудиться над тем, чтобы в этой «стране», не обозначенной на карте, всегда царили только законы мира, добра и справедливости. Мы, взрослые, наше государство во главе с Президентом страны В. В. Путиным делаем все, чтобы с самых первых минут своего появления на свет вы росли в атмосфере заботы, внимания, любви, чтобы жизнь была спокойной и защищенной от невзгод, чтобы каждый ребенок мог раскрыть свои таланты в учебе, добиваться настоящих побед в творчестве, науке, спорте.

Но очень многое зависит и от вас самих, дорогие ребята! Ведь это в сказке все желания исполняются с помощью волшебной палочки. А в жизни главный колдун и чародей – это труд. Вам нужно прилежно учиться, расти честными, смелыми, уважать старших и совершать как можно больше добрых дел. А самое главное: любить и беречь наш прекрасный Дагестан, великую Россию, гордиться своей многовековой историей. Не бойтесь быть первыми в любом деле, не останавливайтесь перед трудностями. Дерзайте и творите, служите примером всегда и во всем.

А Вашим родителям, бабушкам и дедушкам, наставникам и учителям я желаю терпения, мудрости, понимания ценности каждой минуты, проведенной вместе со своим ребенком.

И в заключении хочу пожелать и взрослым, и детям словами великого Расула Гамзатова: «Пусть наши имена, наши песни, наша честь, наши доблесть и мужество не уйдут в землю, в небытие, а останутся назиданием для будущих поколений!»

Мира вам, радости и добра!», — говорится в поздравлении Главы Республики Дагестан Сергея Меликова.