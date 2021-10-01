Общество

Сергей Меликов поздравил с Международным днем пожилых людей

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В Международный день пожилых людей Глава Дагестана Сергей Меликов обратился с поздравлениями к взрослому поколению дагенцев, ветеранам войны и труда. Он отметил, что данный праздник символизирует единство и преемственность поколений, связывает времена. Также он подчеркнул, что для жителей Северного Кавказа пожилой человек выступает авторитетом, с чьим решением и мнением всегда считаются.

«Вы терпеливо, с пониманием и любовью учите нас трудолюбию, милосердию, умению достойно жить…» — обратился Меликов. Он пожелал старшему поколению дагестанцев доброго здоровья и душевного спокойствия.

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