Сергей Меликов поздравил Руслана Алиева с днем рождения

Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил вице-премьера республики Руслана Алиева с днем рождения.

«Поздравляю первого вице-премьера Дагестана Руслана Алиева с днём рождения!

Его глубокое знание и понимание происходящих в экономике процессов, взвешенный стиль принятия решений, открытость к новым идеям помогают решать многие задачи, стоящие сегодня перед Правительством республики.

Уважаемый Руслан Алиевич! Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и добра. Пусть успех будет всегда на Вашей стороне, а любое дело имеет позитивный результат!

Как видите, выходные выдались богатыми на даты. Забегая вперёд, скажу, что это не последний праздничный пост в эти дни)», — говорится в поздравлении руководителя республики, размещенной на личной странице в телеграм-канале Сергея Меликова.