Сергей Меликов поздравил руководителя МВД по РД с днем рождения

«Сегодня свой юбилей отмечает человек, который долгие годы посвятил службе народу – министр внутренних дел по Дагестану Абдурашид Магомедов.

Я рад и горд, что уже много лет у меня есть такой надёжный и добрый товарищ, проверенный временем и разными жизненными обстоятельствами.

Он прошёл в органах правопорядка достойный путь от простого юрисконсульта до министра. Жизнь не раз устраивала суровые экзамены, но Абдурашид Магомедович с честью с ними справлялся, следуя долгу и присяге.

В Дагестане и далеко за его пределами его знают как истинного патриота Родины, мудрого руководителя, который держит своё слово, достойного представителя дагестанского народа.

Дорогой Абдурашид Магомедович! Спасибо за многолетнюю добросовестную работу. В том числе благодаря Вам сегодня Дагестан живет мирной жизнью. И сейчас личный состав ведомства держит на Вас равнение, работает максимально открыто с опорой на доверие и уважение людей.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!», — говорится в поздравлении Сергея Меликова.