Сергей Меликов поздравил работников и ветеранов скорой медицинской помощи с профессиональным праздником

28 апреля свой профессиональный праздник отмечают специалисты скорой помощи. С профессиональным праздником работников и ветеранов сферы поздравил Сергей Меликов. Глава Республики Дагестан отметил, что данный праздник утвержден Владимиром Путиным «в знак уважения к тем, кто первым вступает в борьбу за жизнь людей». Глава Дагестана сказал: » В самых сложных ситуациях вам удаётся держаться с достоинством, проявляя профессионализм, глубокие знания, ответственность, а подчас — настоящий героизм». В поздравлении Сергей Меликов выразил особые слова благодарности и в адрес ветеранов, которые десятилетиями проработали на скорой помощи. «Пусть в вашей практике будет как можно меньше тяжёлых случаев, всегда только благополучный исход и полное выздоровление спасённых», — сказал Глава РД.

Вконтакте Одноклассники