Сергей Меликов поздравил православных с Рождеством

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов поздравил православных жителей региона с Рождеством.

«От всей души поздравляю православных жителей республики с Рождеством!

Этот светлый праздник олицетворяет торжество веры, добра и милосердия, призывает быть терпеливее и искренне заботиться о тех, кто нуждается в помощи и поддержке.

Несмотря на трудности и утраты прошедшего года православная жизнь в многонациональном и многоконфессиональном Дагестане развивалась в привычном позитивном русле, наполненном высоким духовным содержанием.

Уверен, что наступивший год также будет насыщен важными событиями в религиозно-духовной сфере, станет временем новых выдающихся свершений и славных побед. Крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!» — говорится в тексте поздравления руководителя республики.