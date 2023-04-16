Сергей Меликов поздравил православных христиан Дагестана с Пасхой

Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил православных христиан Дагестана с праздником Пасхи.

«Поздравляю православных христиан республики с наступлением светлой Пасхи!

В Дагестане, где испокон веков бок о бок живут представители разных религиозных конфессий, стало добрым обычаем поздравлять друг друга со священными праздниками. А это значит, что вера является духовным стержнем нашего многонационального народа, опорой, способствующей сохранению культурного многообразия страны.

В праздничные дни мы особенно остро ощущаем, как тяжело тем, кто сейчас далеко от дома, на линии огня. В наших сердцах мысли и молитвы о воинах, с оружием в руках защищающих интересы Родины. Мы все в неоплатном долгу перед ними: за мирное небо над головой и свободу, за будущее нашего Отечества.

Пусть пасхальный свет принесет в каждую семью взаимопонимание и хорошее настроение, радость общения с родными и близкими, светлое ожидание завтрашнего дня. Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья и благоденствия!» — говорится в поздравительной телеграмме главы республики.