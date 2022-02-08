Сергей Меликов поздравил научное сообщество с профессиональным праздником

Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил представителей научной сферы с профессиональным праздником.

«Поздравляю ученых, всех представителей научного сообщества Республики Дагестан с профессиональным праздником – Днем российской науки!

Во все времена славу и гордость Отечества составляли известные научные школы, авторитетные исследователи и новаторы. Российских, в том числе дагестанских, деятелей науки и сегодня отличают традиции подвижничества, глубокая преданность народу и своему призванию.

Наша республика является одним из крупных научных центров страны. Здесь сложился и плодотворно трудится целый корпус научных сотрудников, преподавателей, молодых исследователей. Творческие идеи и разработки ученых успешно используются в медицине, аграрной сфере, других областях.

В современных условиях представители дагестанской науки активно участвуют в реализации проектов, служащих укреплению научно-технического потенциала нашей страны.

Дорогие друзья, желаю вам крепкого здоровья, успехов в самоотверженной работе, новых ярких открытий во благо Дагестана и всей России!» — говорится в обращении.