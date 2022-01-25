Сергей Меликов поздравил молодежь республики с Днём российского студенчества

Глава Республики Дагестан поздравил студентов и аспирантов с Днём российского студенчества, который традиционно отмечается 25 января. Сергей Меликов обозначил этот день, как символ задора и молодости, а студенческие годы как самый интересный, весёлый, и в то же время ответственный период в жизни. Глава региона сказал: «Дагестан гордится студенческой молодёжью за выдающиеся успехи в учёбе, достижения в науке, творчестве, спорте. Благодаря вашим громким победам регион звучит на российских и международных площадках». В поздравлении Сергей Маликов выразил уверенность в том, что благодаря и целеустремлённости и трудолюбию будут воплощены в жизнь самые смелые планы.

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