Сергей Меликов поздравил мэра Махачкалы с днем рождения

Руководитель Республики Дагестан Сергей Меликов поздравил с днем рождения главу города Махачкалы Ризвана Газимагомедова.

Текст поздравления размещен на официальной странице в телеграм-канале Сергея Меликова. «Сегодня день рождения отмечает глава Махачкалы Ризван Газимагомедов.

Ризван Казимович – человек, чей жизненный и профессиональный путь неразрывно связан с судьбой столицы республики. Поэтому он не понаслышке знает о трудностях и проблемах, которые стоят перед городом.

Сегодня каждый махачкалинец желает видеть свой город комфортным, процветающим, передовым во всех сферах. Уверен, мы едины в желании приумножить и принести новые победы столице, чтобы людям было комфортно жить и работать, растить детей и строить будущее.

Дорогой Ризван Казимович! Я Вас от всей души поздравляю! Желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов в служении на благо Дагестана!», — говорится в поздравлении главы республики.