Сергей Меликов поздравил Магомедали Магомедова со 100-летием со дня образования ДАССР

Врио заместителя Председателя Правительства Анатолий Карибов и заместитель Председателя Правительства РД Муслим Телякавов поздравили Магомедали Магомедова с 100-летием образования ДАССР.

Они передали адрес от врио Главы республики Сергея Меликова.

В телеграме отмечается вклад Магомедали Магомедова в социально-экономическое развитие Дагестана, в становление и укрепление российской и дагестанской государственности.

Почетный председатель Госсовета поблагодарил за уважение и поздравил всех жителей республики с юбилеем ДАССР.