100-летие ДАССР, Политика

Сергей Меликов поздравил Магомедали Магомедова со 100-летием со дня образования ДАССР

Оставить комментарий

Врио заместителя Председателя Правительства Анатолий Карибов и заместитель Председателя Правительства РД Муслим Телякавов поздравили Магомедали Магомедова с 100-летием образования ДАССР.

Они передали адрес от врио Главы республики Сергея Меликова.

В телеграме отмечается вклад Магомедали Магомедова в социально-экономическое развитие Дагестана, в становление и укрепление российской и дагестанской государственности.

Почетный председатель Госсовета поблагодарил за уважение и поздравил всех жителей республики с юбилеем ДАССР.

Также читают:

Дагестан сокращает количество недостроя
В администрации Агульского района обсудили ситуаци...
Вице-премьер РФ Юрий Трутнев прибыл в Дагестан
Владимиру Васильеву продемонстрировали работу цент...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *