На официальной странице в Телеграм Сергей Меликов поздравил Комитет «Дагвино» со 100-летием, выразив гордость за достижения в текущем году в виноградарческой отрасли. «Почти 270 тысяч тонн! — пишет глава республики у себя на странице, — небывалый за последние 30 лет урожай.»

Руководитель региона также поделился планами развития виноградарства: рассказал о создании питомниководческого центра в 3 млн привитых саженцев с дальнейшим увеличением площадей виноградников. Также им были выражены слова признательности представителям АПК Дагестана за высокие результаты в виноградарстве.