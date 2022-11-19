Общество

Сергей Меликов поздравил Комитет «Дагвино» со 100-летием

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На официальной странице в Телеграм Сергей Меликов поздравил Комитет «Дагвино» со 100-летием, выразив гордость за достижения в текущем году в виноградарческой отрасли. «Почти 270 тысяч тонн! — пишет глава республики у себя на странице, — небывалый за последние 30 лет урожай.»

Руководитель региона также поделился планами развития виноградарства: рассказал о создании питомниководческого центра в 3 млн привитых саженцев с дальнейшим увеличением площадей виноградников. Также им были выражены слова признательности представителям АПК Дагестана за высокие результаты в виноградарстве.

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