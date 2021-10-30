Сергей Меликов поздравил коллектив газеты «Молодежь Дагестана» с вековым юбилеем

Назвав этот впечатляющий юбилей большой и поистине знаковой датой не только для редакции, но и для всей республики, Сергей Меликов подчеркнул, что газета – ровесница и свидетель важнейших исторических событий в регионе и стране – всегда была в гуще общественной, деловой, культурной жизни республики.

«На ее страницах печатались настоящие мастера репортажа и публицистики, известные политики и государственные деятели, замечательные люди, преданные своему делу.

Важно, что нынешнее поколение журналистов сохраняет верность творческим заветам своих предшественников и уверенно держит высокую планку качества. Несмотря на почтенный возраст, «Молодежка» сохраняет свой юношеский задор, особую, позитивную энергетику и по праву считается одним из признанных лидеров печатных СМИ в Дагестане, на Северном Кавказе», – говорится в телеграмме, направленной в газету.

«Пусть ваше перо всегда будет чистым и острым, а журналистское слово – достоверным и убедительным!», – обратился Сергей Меликов к журналистам издания, пожелав его руководителю Рамазану Раджабову, а также коллективу и ветеранам газеты новых свершений, благополучия и процветания.