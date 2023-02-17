Сергей Меликов поздравил Ислама Махачева с очередной победой

12 февраля Ислам Махачев в Австралии одержал свою 24 победу, одолев единогласным решением судей Александра Волкановски.

Глава Дагестана поздравил Ислама Махачева в ходе личной встречи.

«Мы были уверены в исходе поединка. От всей души поздравляю тебя, команду и миллионы людей, которые следили за боем и поддерживали тебя», — сказал Глава Дагестана.

«Бой нельзя назвать легкой прогулкой. Особенно тяжелым оказался последний райнд. Но чем тяжелее бой, тем слаще победа», — сказал, в свою очередь, Махачев.