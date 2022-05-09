Сергей Меликов поздравил дагестацев с Днем Победы

«Творцом Победы в войне был именно народ нашей большой страны. Сотни тысяч дагестанцев прошли через тяжелейшие испытания: бросались в атаку, защищали города и форсировали реки, ходили в разведку и мёрзли в окопах, прикрывали собой фронтовых товарищей. Без сна и отдыха они трудились в полях, на заводах и в госпиталях.

Мы с благодарностью преклоняемся перед теми, кто выстоял в кровопролитной схватке с фашизмом, спас от рабства и уничтожения человечество.

Сегодня дагестанцы вновь на передовой борьбы с фашизмом, демонстрируя примеры мужества и чести настолько явно, что даже Президент России с гордостью говорит: «Я дагестанец!».

Мы в вечном долгу перед поколением победителей, которое прошло долгий, суровый и героический путь. Здоровья вам и долголетия! Всем дагестанцам — мирного неба над головой, добра и благополучия.

С Днем Победы!», — обратился к дагестанцам руководитель республики.