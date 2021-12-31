Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Новым годом

В канун Нового года Глава Республики Дагестан поздравил жителей региона с наступающим праздником. «Дорогие дагестанцы! Уходит в прошлое 2021 год. Он был не самым простым для республики, как, наверное, и для всей России в целом. Пандемия коронавирусной инфекции продолжает испытывать нас на прочность. Однако традиционные ценности многонационального дагестанского народа – единство и ответственность, выдержка и умение стойко переносить трудности, любовь к родному краю – помогли не только выстоять, но и обрести новый путь развития.

Прошедшее 100-летие республики, первой общедагестанской государственности, возникшей в нерасторжимой связи с Россией, ярко свидетельствует о мудрости и силе духа нашего народа, а великие подвиги того времени вдохновляют на новые трудовые свершения.

Несмотря ни на что, Дагестан идет вперед. Развивается экономика, строятся школы и детские сады, больницы, возводятся автодороги и мосты, открываются предприятия, благоустраиваются города и села. Республика обретает славу туристического центра, крепнет ее роль и как южного форпоста страны. Многое делается для оказания помощи тем, кто в ней по-настоящему нуждается – сиротам, инвалидам, ветеранам. Были предприняты серьезные шаги, направленные на повышение эффективности власти. Для руководителей органов разных уровней наступило время реальной проверки профессиональных и личностных качеств, умения работать в интересах республики. И прошедшие выборы показали высокую поддержку обществом принимаемых мер.

Нельзя не признать, что далеко не всё удалось, были и сложности, и ошибки, осталось еще множество копившихся десятилетиями проблем. Но я убежден: наш курс верен, и он приведёт Дагестан к успеху. У нас всё для этого есть: великая история, богатейшая культура, мужество, трудолюбие и интеллектуальный потенциал нашего народа. Всем известно особое отношение к Дагестану со стороны нашего Президента В.В. Путина.

Главное для нас – шаг за шагом добиваться роста благосостояния и повышения качества жизни, чтобы каждый житель республики уже в следующем году почувствовал перемены к лучшему. И у нас большие, серьезные планы в экономике, социальной сфере. 2022 год объявлен Годом образования в Республике Дагестан, что является принципиально важным для дальнейших перспектив развития этой ключевой сферы. Наша задача в том, чтобы дети получили современное образование, нашли применение своим способностям, стали достойными людьми.

Дорогие друзья! Совсем скоро наступит Новый год. С этим замечательным, всеми любимым праздником связаны особая, неповторимая атмосфера домашнего тепла и уюта, добрые традиции загадывать желания, строить планы на будущее. В такие минуты становится особенно очевидно, что, несмотря на все наши различия, у нас одни желания: чтобы в домах был достаток, чтобы поменьше было повседневных проблем, чтобы старшие были здоровы, а детей было больше и чтобы они были счастливы.

В наступающем году нам вместе предстоит решить немало задач и сделать это мы можем только объединив усилия, реализуя всё намеченное ради себя, ради детей, ради Дагестана, нашей великой Родины – России.

На пороге Нового года я желаю всем дагестанцам в первую очередь здоровья. Спасибо вам за понимание и доверие, терпение и поддержку. Я поздравляю всех с Новым годом. Тех, кто встречает его в семейном кругу, с друзьями. И тех, кто в эту ночь выполняет воинский или служебный долг, дежурит в больницах, трудится на предприятиях.

Пусть сбудутся все наши мечты. Пусть в каждом доме царят радость и гармония, счастье и благополучие!

С Новым 2022 годом!», — говорится в обращении.

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