Общество

Сергей Меликов поздравил дагестанцев с наступлением месяца Рамазан

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«Дорогие мусульмане Дагестана! Поздравляю вас с наступлением священного месяца Рамадан.

Это время духовного очищения, благородства поступков, обновления и укрепления веры, которое встречают с самыми светлыми и искренними чувствами и добрыми делами.

В этом году месяц поста проходит в непростой для всего мира период, когда особенно важно проявить милосердие, заботу и терпимость.

Сегодняшние события подтверждают, что сила нашей Родины именно в ее многонациональном народе, в сплоченности людей и их беспримерной любви к родному краю.

Пусть священный месяц Рамадан принесет в каждый дом достаток, счастье и благополучие», — говорится в тексте поздравления.

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