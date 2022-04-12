Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Днём космонавтики

Сергей Меликов обратился к дагестанцам в День космонавтики. Глава Республики Дагестан напомнил, что изучению Вселенной положил начало полёт Юрия Гагарина на околоземную орбиту, который состоялся более шестидесяти лет назад. «За прошедшие десятилетия , — сказал Сергей Меликов, — изменилось многое, но космос продолжает оставаться уделом избранных».

Одним из творцов космических побед стал уроженец Дагестана Муса Манаров. Герой Советского Союза совершил полёты общей продолжительностью более пятьсот сорока суток.

По словам Сергея Меликова, высокое чувство гордости за Отечество, за героев должно стать источником вдохновения для новых достижений. «Поздравляю всех с этим замечательным праздником — днём торжества человеческой мечты и мысли! Желаю всем дагестанцам быть первыми в любой работе, в достижении самых амбициозных целей!» — заключил Сергей Меликов.