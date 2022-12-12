Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Днём Конституции Российской Федерации!

Глава Республики Дагестан напомнил, что Основной закон нашей страны был принят в 1993 году путём референдума. И с тех пор Конституция не раз доказывала свою эффеткивность, обеспечивала приоритеные условия для свободного развития личности и общества.

«Дагестан — неотъемлемая составная часть Российской Федерации, и мы свято чтим такие ценности, как безусловное верховенство закона, патриотизм, духовное единение с братскими народами великой страны, бережное отношение к полной культуре и языкам, традиции крепкой семьи, воспитание настоящих защитников Отечества. Как и все россияне, мы несем ответственность за судьбу нашей Родины!», — сказал Меликов. В поздравлении, Глава республики пожелал крепкого здоровья, счастья и успехов в делах на благо Отечества.