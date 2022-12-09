Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Днём Героев Отечества!

В День Героев Отечества, Глава Республики Дагестан обратился к дагестанцам с поздравительным словом. Сергей Меликов напомнил, что пятнадцать лет назад Президентом России была возрождена «прекрасная традиция чествования Героев Отечества, чьи яркие свершения, ратные подвиги позволили отстоять независимость Отечества».

«Мы дорожим именами дагестанцев, которые находятся в этом почётном списке, обладателей высочайших государственных наград», — сказал Меликов.

По словам Главы Республики Дагестан, герои не умирают, они живут в сердцах, на обелисках и памятных плитах.

«Пусть славный путь Героев Отечества и впредь вдохновляет дагестанцев на ответственный и созидательный труд на благо Родины», — сказал Сергей Алимович и пожелал мира, добра и благополучия.