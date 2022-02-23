Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Днем защитника Отечества

Руководитель региона Сергей Меликов поздравил жителей Дагестана с Днем защитника Отечества.

«От всей души поздравляю военнослужащих и гражданский персонал воинских частей, дислоцированных на территории Республики Дагестан, наших дорогих ветеранов и всех дагестанцев с Днем защитника Отечества!

В основе этого всенародного праздника – искреннее уважение ко всем, для кого защита интересов государства, мирной, спокойной жизни людей стала смыслом жизни, кто побеждал не только силой оружия, но и силой духа, патриотизмом, любовью к Отчизне.

Служить Родине и своему народу во все времена считалось делом чести. Мы гордимся мужеством, стойкостью и отвагой многих поколений дагестанцев, тех, кто сражался за Родину, обеспечивал ее безопасность, защиту общества и каждого гражданина. И сегодня дагестанские военнослужащие продолжают славные традиции своих предшественников – с честью несут службу на ближних и дальних рубежах великой страны.

Слова особой благодарности вам, дорогие ветераны, за подвиг и бесценный опыт мудрости, единства, взаимовыручки, выдержки в преодолении невзгод. Вы являетесь для нас примером в делах и поступках, помогаете достойно отвечать на вызовы времени, создавать условия для будущего развития родного края. Наш Верховный главнокомандующий В.В. Путин отметил, что «надёжная безопасность создаёт основу для прогрессивного развития России, позволяет сосредоточиться на экономическом, социальном росте всех наших регионов в интересах граждан».

Наша страна всегда старалась решать любые спорные вопросы исключительно дипломатическим путем, способствуя стабилизации ситуации в разных уголках планеты, помогая справиться с острыми конфликтами. Будем стремиться к этому и впредь, потому что самое ценное для нас – это человеческая жизнь, это возможность строить завтрашний день, растить детей, но, если «кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!».

Желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой созидательной энергии, успехов в делах и семейного благополучия!» — говорится в поздравительной телеграмме.