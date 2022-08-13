Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Днем физкультурника

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов на своем Телеграм-канале поздравил жителей республики с Днем физкультурника. «Сегодня в нашей стране отмечают День физкультурника.

С гордостью рассказываю коллегам из других регионов, что в Дагестане в любое время года и при любой погоде во дворах, на пляжах, в парках, в городах и селах – всюду можно увидеть детей и взрослых, занимающихся спортом. Наверное, это и есть негласный общедагестанский девиз – в здоровом теле здоровый дух!

Мы гордимся великими спортсменами – ветеранами, преподавателями, тренерами, которые внесли и продолжают вносить весомый вклад в копилку достижений страны. Только в Олимпийских играх дагестанские атлеты завоевали 67 медалей, из которых 33 – награды высшей пробы.

Наша цель – сделать спорт ещё доступнее для всех. Мы и дальше будем возводить новые спортивные объекты, открывать футбольные поля, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы.

Поздравляю всех дагестанцев, ведущих здоровый образ жизни! Желаю вам побед на спортивных аренах и в жизни. Здоровья, благополучия и добра!» — говорится в поздравлении.