Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Днем единства народов. Глава республики отметил важность праздника в укреплении дружественных связей между народами.

«Учрежденный по воле граждан на III Съезде народов Дагестана в 2010 году, этот праздник, несмотря на свою молодость, символизирует имеющие многовековую историю, но и сегодня дорогие для каждого из нас идеи дружбы и взаимовыручки, солидарности, доблести и горской чести.

Единение горцев ярко проявилось в 1741 году в борьбе с иноземными завоевателями, когда, не покорившись грозной силе, наши предки встали на защиту родной земли, преподав врагу урок храбрости и взаимопомощи, изгнали непрошеных гостей. Сила духа, сплоченность, самоотверженность помогли отстоять свободу и независимость многонационального народа, сохранить его уникальное духовное наследие», — отметил Меликов.

Глава республики подчеркнул, что дагестанский народ всегда сам принимал судьбоносные решения на пути становления и укрепления своей государственности, единства со всеми народами великой России.

Дагестанцы героически защищали Отечество в годы Великой Отечественной войны, отстояли конституционный строй республики и целостность всего государства в 1999 году.

«И сегодня, основываясь на прочном фундаменте доверия и межнационального согласия, мы стоим на пороге важнейших событий, когда значимость выбора, значимость каждого шага, поступка исключительно высоки, потому что они определяют судьбу Дагестана на десятилетия вперёд.

Я искренне верю в лучшее будущее республики, потому что у нас мудрый и сплоченный народ, талантливая молодежь: они сделают все, чтобы родной дом – Дагестан – был процветающим и благополучным.

Желаю вам крепкого здоровья, мира и успехов в делах на благо Родины», — отметил Сергей Меликов.