Сергей Меликов поздравил дагестанцев-призеров чемпионата России по греко-римской борьбе

Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил отличившихся дагестанцев на чемпионате России по греко-римской борьбе, проходившем во Владимирской области. Спортсмены завоевали 5 медалей разных достоинств.

«В очередной раз мы гордимся яркими победами дагестанских спортсменов. На этот раз наши ребята отличились на чемпионате России по греко-римской борьбе во Владимирской области. В общей сложности дагестанцы завоевали 5 медалей! Двукратным чемпионом страны стал воспитанник дагестанской школы борьбы Милад Алирзаев. И хотя фактически он единственный чемпион от Дагестана, не могу не отметить успехи и других наших атлетов – Магомеда Ярбилова и Курбана Нажмудинова. Уроженцы Дагестана выступали за другие регионы, но это нам не мешало искренне болеть за красивую и зрелищную борьбу, которую они показали на ковре. Еще один дагестанец – Анвар Аллахьяров – получил серебряную медаль, бронза – в копилке Шамиля Мусаева. За спиной каждого призёра годы упорного труда, что позволило им сегодня подняться на ступени спортивного пьедестала. Спасибо всем ребятам за блестящие выступления, а их тренерам – за хорошую подготовку. Желаю ещё более красивых побед и высоких достижений!», — говорится в тексте поздравления.