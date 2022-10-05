Сергей Меликов поздравил дагестанских учителей с профессиональным праздником!

Глава Республики Дагестан в профессиональный праздник учителей обратился к дагестанским педагогам. В поздравлении Сергей Меликов отметил, что в регионе трудятся более сорока пяти тысяч учителей, которые любят своё дело.

«Можно без преувеличения сказать, что Дагестан всегда славился сильными педагогическими традициями. Здесь работают представители династий, насчитывающих не одно поколение, для которых быть учителем — это судьба, жизненное призвание», — сказал Меликов, подчеркнув, что «Будущее республики, всей России — в ваших руках».

«Уверен, вместе мы добьёмся того, чтобы наши дети выросли высокообразованными успешными людьми, настоящими патриотами Родины! С праздником!», — заключил Глава Республики Дагестан.