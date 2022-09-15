Сергей Меликов поздравил дагестанские народы с единством

Сегодня, в День единства народов Дагестана, глава республики Сергей Меликов опубликовал поздравление к дагестанцам. «История хранит немало свидетельств того, когда сплоченность перед лицом самых грозных опасностей помогала дагестанцам выстоять и победить врага,» — говорит он и подчёркивает, что предки завещали дагестанцам беречь «мир и согласие в большой семье».

Сергей Меликов обратился к богатой общей истории Дагестана, событиям великих сражений и сплоченного противостояния врагу. В заключение пожелал республике мира и согласия!