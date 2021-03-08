Сергей Меликов поздравил дагестанок с Международным женским днем

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов поздравил прекрасную половину республики с Международным женским днем 8 Марта.

В своём обращении он выразил слова восхищения женщинами, что совмещают деятельность, вносят вклад в развитие республики и выполняют свои обязанностей жён и матерей.

Он поблагодарил женщин за сохранение и распространение обычаев и традиций предков, сохранение духовных и нравственных ценностей.

Сергей Меликов выразил уверенность, что именно женское душевное тепло и мудрость позволяют создать общество, где царит мир и согласие.

В заключение руководитель республики пожелал прекрасным женщинам семейного благополучия, достатка, здоровья и счастья.