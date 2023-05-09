Сегодня, 9 мая, глава Дагестана Сергей Меликов поучаствовал в мемориальной церемонии ко Дню Победы и почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Глава республики начал День Победы с возложения цветов к Вечному огню у памятника Воину-Освободителю в парке им. Ленинского Комсомола города Махачкалы.

Помимо руководителя региона, в мемориальной церемонии приняли участие председатель Народного Собрания РД Заур Аскендеров, Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, госсекретарь РД Магомед-Султан Магомедов, руководитель Администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов, командующий Каспийской флотилией, контр-адмирал Александр Пешков, руководители правоохранительных ведомств республики, представители общественных организаций.

В годы войны на фронт ушли около 180 тысяч дагестанцев, не вернулись домой более 90 тысяч. Вспоминая трагические события 1941-1945 годов, собравшиеся почтили память фронтовиков минутой молчания.

После памятника Воину-освободителю глава региона возложил цветы на аллее, посвященной Героям. Дагестан дал стране 59 Героев Советского Союза и 7 полных кавалеров ордена Славы. Здесь появились портреты современных Героев, в том числе участников спецоперации.

Затем Сергей Меликов посетил Музей боевой славы им. Макаровой и осмотрел обновленную экспозицию. Ко Дню Победы здесь развернули выставку «Назовем поименно», посвящённую дагестанцам-участникам СВО. Глава Дагестана рекомендовал добавить в экспозицию материалы о полковнике Росгвардии Наримане Керимове, который участвовал в поимке бандгруппы в Цунтинском районе. Преступники были найдены и ликвидированы, но полковника смертельно ранили. За проявленную отвагу при исполнении служебного долга и боевой задачи Нариман Керимов был награжден орденом Мужества. Кроме того, в его послужном списке медали Суворова, Жукова, «За ратную доблесть», «За боевое содружество», «За службу на Северном Кавказе» и «За отличие в службе».

Директор учреждения Джаннет Сагидова обещала дополнить экспозицию в ближайшее время.

Сергей Меликов также поручил ускорить работы по расширению музея.

Мемориальная церемония продолжилась на городском Воинском кладбище, где захоронены бойцы Красной Армии, в их числе — Герои Советского Союза. Глава Дагестана возложил венки и корзины с цветами к обелиску «Воинская слава», а гвоздики – на могилы солдат.

Здесь захоронено свыше тысячи участников Великой Отечественной войны. В память о погибших почетный караул произвел оружейный салют.